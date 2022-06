Abel revela conselhos de Luís Campos e fala de gestão financeira: "Jogadores gastam muito..."

Treinador do Palmeiras diz que fala com os jogadores - principalmente os mais jovens - sobre a forma como devem gerir o dinheiro que vão ganhando agora para que no futuro não tenham problemas.

A conferência de imprensa que se seguiu ao Palmeiras-Botafogo (4-0) teve um momento curioso. Abel Ferreira foi questionado sobre se costuma dar conselhos aos jogadores mais jovens do plantel no que toca a gestão financeira e o treinador do Verdão respondeu afirmativamente, revelando que aprendeu com Luís Campos, que é agora consultor do PSG, a fazer essa gestão.

"Faço isso, porque fizeram comigo. Pergunto sempre: 'rapaz, compraste um carro, mas já compraste casa?' Há muitos jogadores que ganham muito e destroem o dinheiro todo. Fico triste, às vezes é só uma questão de educação. Eu tenho três mealheiros - foi isto que me ensinaram: um para as despesas que tenho todos os meses, outro para os meus objetivos [coisas que posso querer comprar], e outro é um em que nunca posso mexer, é a minha segurança. É isso que quero passar a todos eles. A vida de futebolista dura pouco, 10 ou 12 anos. Os jogadores ganham muito, mas também gastam muito", afiançou.

"Antes de ser treinador, sou formador de homens. Prefiro ser conhecido como um bom homem do que como um bom treinador. Quando eu deixar o clube, prefiro que se lembrem de mim como um homem bom. É o homem que se é que triunfa na profissão que se quer quer", acrescentou.

O treinador português afirmou ainda que é "melhor pai com os jogadores do que com as filhas": "É a minha função de educar os meus jogadores. Que é o que quero fazer com as minhas filhas quando estiverem aqui perto de mim. Acho que sou melhor pai com os meus jogadores do que com as minhas filhas", atirou.

Depois desta declarações, Abel foi novamente questionado: "Quem o aconselhou?", perguntou um jornalista. "É neste momento diretor do PSG [Luís Campos]", respondeu.