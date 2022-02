Abel rejeitou poupanças antes do Mundial de Clubes: "É prego a fundo"

O Palmeiras viaja hoje para os Emirados Árabes Unidos e na noite de terça-feira teve jogo para o Paulistão. Abel Ferreira não deu descanso aos jogadores mais importantes do plantel.

Antes de partir para os Emirados Árabes Unidos, onde se vai disputar o Mundial de Clubes, o Palmeiras bateu o Água Santa, por 1-0, num jogo referente ao Campeonato Paulista. E embora tenha defrontado um adversário de um escalão inferior, Abel Ferreira preferiu não fazer poupanças e foi a jogo com os melhores jogadores.

"Não posso mentir, logicamente pensei no risco de alguém se lesionar, mas não vejo outra forma de nos prepararmos a não ser com o pé no fundo. Nas provas de sexta, sábado e domingo, os pilotos da Fórmula 1 andam de prego a fundo. Isto é para estarmos mais próximos de ganhar, porque nunca prometi a nenhum adepto que vamos ganhar tudo. Vamos, isso sim, fazer tudo e prepararmo-nos para ganhar", apontou o português, após o jogo.

O treinador do Verdão não se quis desculpar com falta de tempo para os jogadores se prepararem para a prova, até porque ninguém os mandou ganharem a Libertadores, brincou.

"Podia dizer que gostava de ter três ou quatro jogos a mais [para afinar rotinas], de ter tempo para descansar, mas isto só serve de desculpa e eu não gosto de trabalhar assim. O calendário é este, estamos no Mundial por culpa própria. Quem mandou estes jogadores ganharem? Chegamos mais bem preparados do que no ano passado, mais experientes, mas vamos enfrentar os melhores do Mundo", explicou.

O Palmeiras viaja esta quarta-feira para a capital dos Emirados, Abu Dhabi, e joga as meias-finais do Mundial de Clubes na terça-feira. O adversário está ainda por definir.