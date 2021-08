Abel regressa às vitórias no Brasileirão: "Temos de fazer como as gazelas..."

As declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a vitória diante do Athletico Paranaense, este domingo, no Allianz Parque, em jogo a contar pela 18.ª jornada do Brasileirão.

Tranquilidade e reação: "Quero dar os parabéns à equipa, que manteve a calma quando sofreu o golo [do empate], muito parecido com o que sofreu contra o Cuiabá nos primeiros minutos, com um remate de fora da área no cantinho. A equipa manteve a calma e o foco nas suas tarefas. Ficamos muito contentes por ver o Rony voltar aos golos, o que é o mais importante"

Rony: "Ele teve uma rutura do tendão do adutor e fico muito feliz porque conseguiu fazer o golo com o pé esquerdo. Vou lançar uma brincadeira: não sei se lembram da novela do Saci. No treino, ele fazia como o Saci, não chutava com a perna esquerda. E eu disse que ele tinha de forçar a perna esquerda, chutar com as duas pernas. Ele estava com medo, algo mental. Fico feliz ao vê-lo chutar com o pé esquerdo".

Atlético Mineiro [líder]: "Temos jogos mais importantes antes, o nosso problema contra o Cuiabá foi esse. Estávamos a pensar na Libertadores. Nós aqui, quando temos grandes vitórias, temos de fazer como as gazelas. A gazela tem um recurso natural dentro dela, que se safa quando o leão tenta caçá-la, ela precisa baixar a adrenalina toda porque sabe que no outro dia vai ter que correr tudo outra vez. Nós temos de fazer exatamente isso".

Competitividade: "A cada vitória que tivermos, por muito saborosa que seja, temos de esvaziar a adrenalina. Se não corrermos e não estivermos a 100%, perdemos, são equipas competentes. O futebol brasileiro está mais competitivo do que nunca, mais organizado do que nunca. Cada jogo para nós tem de ser uma final. Temos de ganhar, esta tem de ser a nossa mentalidade vencedora. Quem defende este emblema tem de jogar para ganhar seja onde for".