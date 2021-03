Abel recorda: "Um dia disse ao plantel, 'cheguem a um acordo e essa equipa é que jogará"

De férias em Portugal, com a distância para o Brasil a ser reduzida pelas plataformas de videoconferência, Abel Ferreira deu uma entrevista à SporTV Brasil

Os meses no Palmeiras renderam a Abel Ferreira a conquista da Taça Libertadores e da Taça Brasil, mas, por força da pandemia, sem adeptos do clube nas bancadas. Uma experiência diferente, que o treinador português explicou.

"Temos que aceitar a frustração e a alegria, os apupos e o apoio. Temos que aceitar isso. Na Libertadores, se calhar eram familiares dos jogadores: " mete o Willian, mete o Willian". Talvez o Willian pudesse entrar ou tivesse que entrar, mas a minha função é essa. Há 16 milhões de palmeirenses., vamos arredondar para 20 milhões. Imagine cada um escolher a sua equipa, seriam 20 milhões de equipas diferentes. O treinador é alguém que reúne o consenso", disse ao abordar a ausência de público nos estádios.

Sobre o papel do treinador, afirmou ainda: Um dia cheguei junto do plantel e disse: 'Vocês chegam a um acordo e é essa a equipa que joga". Eles disseram: 'Professor, não...'Vocês sabem então qual é a minha função, é ter que escolher, pensar. Criticar quando tiver que criticar, e aplaudir quando for de aplaudir'. Nós, neste trabalho, queremos que nossos adpetos acreditam que eu e minha equipa técnica temos comprometimento e envolvimento total e absoluto para podermos proporcionar alegrias".

Em breve Abel regressa ao Brasil, para voltar a treinar o Palmeiras, mas avisa que nunca prometerá títulos: "Mentiria se disser que vamos ganhar sempre. Temos que todos ter essa consciência. Nem o Klopp ganhou sempre, nem o Guardiola, nem o Scolari, nem o Tite. Isso faz parte do futebol. De uma coisa podem ter certeza: não querem vencer mais do que eu ou do que nós. É isso que queremos, é esse nosso trabalho. Há dias que correm bem, outros que não correm. Há dias em que a bola não entra, dias que temos três oportunidades e fazemos quatro golos, porque um foi do defesa na própria baliza".