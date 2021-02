Abel recorda que nunca prometeu títulos e pede: "Deixem o ego em casa"

Declarações do treinador do Palmeiras na antevisão ao jogo com o Tigres, das meias-finais do Mundial de Clubes.

Abel Ferreira fez este sábado a antevisão ao encontro com o Tigres, das meias-finais do Mundial de Clubes. O treinador do Palmeiras, que há uma semana celebrava a conquista da Libertadores, falou sobre as individualidades e vincou que o fundamental é que cada jogador dê o melhor.

"A individualidade vai estar sempre presente, ela emerge dentro do coletivo. Para tirar o máximo dos meus jogadores, as individualidades aparecem depois, como no golo da Libertadores. É isso que espero amanhã de cada um. O que mais exijo é que deem o melhor deles", afirmou.

"Eu não prometi títulos ao Palmeiras e nunca prometerei. Mas eu prometo que daremos o melhor em cada jogo e cada treino, com todos os nossos recursos para ganhar. Eu peço que deem o melhor, é só isso. Que se esforcem, joguem o que sabem. É só isso que eu peço. Que eles deixem o ego em casa e compitam para eu escolher os melhores e competir com os rivais", acrescentou.

A partida com a equipa mexicana tem início marcado para as 18h00 de Portugal continental, no domingo.