Abel recorda Maradona e vídeo inspirador após triunfo na estreia na Libertadores

Treinador do Palmeiras começou entrevista com palavras de homenagem à lenda do futebol mundial.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, estreou-se na Taça Libertadores com um triunfo sobre o Delfin, no Equador, por 3-1.

Após a vitória, e antes de qualquer análise à partida, o português fez questão de endereçar as condolências à família de Diego Maradona, que faleceu ontem, quarta-feira, aos 60 anos.

"Gostaria que as minhas primeiras palavras fossem dirigidas à família do Maradona. Eu, do outro lado do Atlântico, habituei-me a admirar o Pelé e o Maradona. Não podia começar esta entrevista sem lamentar a perda de uma lenda do futebol", começou por dizer, antes de recordar vários momentos da lenda do futebol mundial.

"Enquanto jogador de futebol, habituei-me a ver os [jogadores] tops. O Maradona "dava" em todo o tipo de coisa redonda: bola de ténis, bola de futebol, de meia. Vejo muito e inspira-me o vídeo onde ele está no meio do campo a dar toques e a desfrutar da música "Live is Life", uma das que mais gosto. O que faz com a bola é espetacular", lembrou, antes de concluir:

"Não podia começar sem lamentar a perda dessa grande lenda, uma inspiração para todos os que gostam do futebol, sobretudo pelo que fez dentro das quatro linhas".