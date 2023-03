Abel recebe elogios do rival da final do Paulistão: "Eleva o nível do futebol brasileiro"

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, vai defrontar o Água Santa na final do Campeonato Paulista. Thiago Carpini, técnico do adversário do técnico português, foi muito elogioso

Depois de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, elogiar Thiago Carpini, treinador do Água Santa, na conferência conjunta antes da final do Campeonato Paulista, o técnico do adversário devolveu os elogios.

"Há espaço para todos, a vinda de treinadores do nível do Abel eleva o nível do futebol brasileiro. Ele é uma referência para todos nós, é uma referência para mim. Nós, treinadores, perdemos muito tempo criticando o trabalho de estrangeiros, mas eles conquistaram esse espaço, fizeram por merecer esse espaço. Procuro sempre aprender, estou nesse caminho, em cada oportunidade que tenho de enfrentar treinadores muito bons, como é o caso do Abel, procuro aprender e viver intensamente. Dividir espaço com treinadores qualificados é uma aprendizagem", afirmou Thiago Carpini.