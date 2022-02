Abel: "Quero é que as minhas filhas, mulher, presidente e jogadores gostem de mim"

Declarações do treinador Abel Ferreira na antevisão do Al Ahly-Palmeiras, partida das meias-finais do Mundial de Clubes marcada para esta terça-feira.

Sobre o Al Ahly: "O futebol é mágico por não ser uma ciência exata. Não ganha quem investe mais, o futebol tem muito a ver com vontade, com organização e o que vimos foi uma equipa do Al Ahly muito bem organizada, que sabe o que faz em campo e compete para ganhar. Foi o que vi. Estamos sobretudo atentos e alerta. O Gómez já disse, temos uma experiência de ano e meio juntos, jogos importantes e decisões importantes que vivemos juntos e que nos dá experiência. Para enfrentar este tipo de equipa será importante sermos pacientes, seguros e no momento certo aparecer no lugar certo e fazer o que treinamos. Ser uma equipa sólida, eficaz e focada nas tarefas individuais e coletivas. Se as fizermos, estaremos mais perto de vencer o jogo."

Fora da lista dos melhores treinadores do Mundo: "Quero é que minhas filhas, mulher, presidente e jogadores gostem de mim. Não gosto de dar entrevistas, fico no meu canto e faço o que sei, treinar meus jogadores. O resto não controlo, não tenho a missão de procurar quem são os melhores. Não vivo com recordes, com história, vivo o aqui e agora. A minha filosofia de vida é ser feliz, tanto faz o que os outros dizem, se for elogio ou crítica. Respeito todas as decisões, opiniões, mas sou focado no meu trabalho, na minha família, no Palmeiras e nos meus jogadores, porque eles fazem de mim um melhor treinador."