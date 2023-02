"Abel quer mudar até o horário dos jogos... É um arrogante"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador do Palmeiras queixou-se do horário em que são disputados os jogos no Brasil e não se livrou de algumas críticas.

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, em conferência de imprensa após o encontro frente ao Bragantino, que o "Verdão" venceu por 2-0, queixou-se dos horários dos jogos no Brasil. A partida que tinha acabado de jogar teve início às 21h35.

O técnico não livrou de algumas críticas, entre as quais as de Neto, antigo jogador brasileiro, que recorreu às redes sociais para reagir às palavras do treinador português, chamando-o de "arrogante".

"Esse Abel, vou-te falar, viu?! Agora quer mudar até o horário dos jogos. Que ele é bom, isso é inegável! Mas é um grande convencido e arrogante", escreveu no Twitter.