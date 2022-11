"Abel pode ser uma opção para a seleção brasileira, se calhar a mais válida"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

ENTREVISTA - Tabata sabe que o nome do treinador é equacionado na era pós-Tite, mas faz força no sentido de vê-lo no Verdão.

O nome de Abel Ferreira tem sido associado à seleção brasileira. Tabata dá a sua opinião sobre o treinador e entende que este deveria continuar no clube para voltar a fazer história, pois as bases estão lançadas. Elogios também para Endrick, jovem de 16 anos já lançado na equipa principal e alvo de colossos europeus.

Como é a sua relação com Abel?

- É uma relação profissional. Ele tem um histórico de gestão de grupos muito bom, todos os jogadores que passaram pelas mãos dele evoluíram sempre. Tenho uma boa relação com ele. Fico feliz por aprender com ele.

Acredita que Abel ainda será selecionador brasileiro?

- Trata-se de uma figura muito importante na história do Palmeiras, há pessoas que dizem até que é o maior da história. Se continuar no Palmeiras terá oportunidade de continuar a fazer história porque o trabalho já está em andamento. É um ídolo dos adeptos. Acredito que ele possa ser uma opção para a seleção brasileira, se calhar até é a opção mais válida, mas não sei se esses são os seus planos para o futuro ou se já houve alguma conversa... Torço sempre para que ele fique, apesar de saber que seria uma honra para ele se isso acontecesse. Espero que fique connosco muito tempo.