Abel Ferreira pede desculpa por agarrar o telemóvel de jornalista

Jornalista estava a tentar filmar uma discussão com a equipa de arbitragem

Foi através de uma videochamada para o produtor da Globo em Belo Horizonte, Pedro Spinelli, que Abel Ferreira se desculpou por uma confusão com um jornalista no final do encontro com o Atlético Mineiro.

O jornalista em questão pegou no telemóvel e começou a filmar uma discussão de elementos do Palmeiras com o árbitro, mas Abel não gostou e agarrou o seu telemóvel, impedindo-o de filmar.

Após a partida, em conferência, Abel explicou que sentiu a sua privacidade ser invadida. No pedido de desculpas, afirmou não saber que aquele espaço era reservado para a Imprensa.

Segundo a Imprensa brasileira, se for denunciado, Abel arrisca suspensão de um a seis jogos.