Abel pede calma com Endrick: "Vamos dar tempo, antes de triunfar são 'amassados'"

Avançado de 16 anos jogou pela segunda vez pelo Palmeiras e o treinador português está preocupado com o efeito das expectativas criadas em seu redor

No domingo, contra o São Paulo, o jovem avançado Endrick vestiu a camisola do Palmeiras pela segunda vez, no empate sem golos entre as duas equipas, e o técnico luso Abel Ferreira mostrou alguma preocupação com a expectativa gerada em torno do jogador de 16 anos, que já é apontado aos maiores clubes da Europa, e com a forma como a jovem promessa vai lidar com a pressão.

O Palmeiras é lider do Brasileirão com oito pontos de avança sobre o Internacional de Porto Alegre, a seis jornadas para o fim. Um cenário favorável para ir lançando Endrick, que Abel defende que jogará independentemente da sua idade, quando o jogo o pedir.

"Já percebi que o novo aqui tem muito peso. Não é fácil ser o novo nessa equipa. Os jogadores têm que saber lidar com essa pressão, nesse estádio e com essa exigência. Os torcedores sabem e querem sempre o melhor. Os jogadores aqui, antes de conseguirem triunfar, foram 'amassados'. E esse espírito você vê não somente no Endrick, é também do Merentiel e o espírito de união que foi criado por eles. Precisamos dos torcedores, mas a união que temos aqui dentro é importante é mantêm-nos equilibrados", atirou.

"Já vos disse, vamos dar tempo ao tempo. Se precisarmos dele e as suas características se encaixarem com o jogo, ele vai entrar. Assim como vai ficar fora quando assim for. Está aqui para crescer, não tem a ver com idade, quando acharmos que suas características se encaixam no jogo vai entrar de maneira natural. Está a treinar e ajuda-nos de maneira segura", completou.