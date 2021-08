Abel: "Para ganhar uma vez é preciso talento. Para ganhar de forma constante..."

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após o empate a um golo em casa do São Paulo, para a primeira mão dos quartos de final da Libertadores.

O jogo: "Conseguimos ter bola, conseguimos desmontar muitas vezes o nosso adversário. Na primeira parte, o Palmeiras criou para o suficiente para ir para o intervalo com outro resultado. Na segunda, na minha opinião, e é só a minha opinião, sofremos um golo contra a corrente do jogo. O nosso adversário também tem qualidade, organização, trabalhou para fazer golos e a minha equipa teve uma capacidade mental muito forte. Mantivemos a calma, o foco nas nossas tarefas e fomos capazes de continuar a impor nosso jogo e fazer o golo do empate com justiça. Se tivesse um vencedor, teria de ser o Palmeiras por tudo que fez nos 90 minutos."

Atitude: "É um jogo de 180 minutos, e já sabíamos porque a experiência nos diz isso, que os jogos de Libertadores são equilibrados e competitivos. Mais um jogo muito equilibrado. Para continuar com esta série que temos tido, termos de competir durante todo o jogo, com reação a todas as adversidades."

Caráter: "Com a bola, a equipa teve coragem, caráter, arriscou no jogo. Para ganhar uma vez é preciso talento. Para ganhar de forma constante é preciso caráter e os jogadores mostraram isso. Força, vontade e grande atitude mental. Depois de sofrer o golo como sofremos, acreditámos e tivemos fé de que era possível alcançar outro resultado."