Treinador do Palmeiras interpretou mal uma questão e não foi meigo na resposta.

Depois do triunfo por 3-1 em casa do Botafogo, para a jornada 29 do campeonato brasileiro, uma questão colocada a Abel Ferreira na sala de imprensa originou uma resposta curta, mas um pouco azeda, por parte do treinador português.

O UOL Esporte garante, tendo como fonte pessoas próximas de Abel Ferreira, que o treinador não percebeu a questão colocada e pretende entrar em contacto com o jornalista em questão.

Na verdade, a pergunta feita até pode ser vista como elogio ao Palmeiras, que se manteve firme no encontro mesmo depois da expulsão a Zé Rafael. "A gente não sentiu qualquer tipo de alteração, o jogo manteve-se como estava. (...) Pareceu 11 contra 11 até ao fim", mencionou o jornalista.

Veja o momento no vídeo abaixo: