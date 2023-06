Abel: "O meu dia é top. Chego duas horas mais cedo, tomo um café da manhã..."

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador mostra-se focado no Palmeiras, indiferente aos rumores que o apontam à seleção brasileira.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, voltou a ganhar no Brasileirão, impondo-se hoje por 2-0 ao São Paulo, no estádio Morumbi. Após o encontro, o treinador português voltou a ser questionado sobre uma possível ida para o comando da seleção brasileira, mostrando-se totalmente focado no atual projeto.

"O meu dia é top. Chego duas horas mais cedo, tomo um café da manhã fantástico. Descanso, vou para o treino, falo com os jogadores de forma individual, depois concluo o trabalho, faço uma massagem, não tenho nada a reclamar. Estou onde quero estar e onde me querem", afirmou aos jornalistas, citado pelo GloboEsporte.

O jogo, da 10.ª jornada permitiu ao Palmeiras, que é segundo, colocar-se a dois pontos do líder Botafogo, de Luís Castro, que comanda a prova com 24.

Gabriel Menino, com um remate colocado de fora da área, inaugurou o marcador, aos 11 minutos. Na segunda parte, o guarda-redes Weverton foi determinante em manter a baliza inviolada, e quando não defendeu foi ajudado pela trave, como foi o caso do cabeceamento de Arboleda, aos 59 minutos. Aos 78 minutos, o Palmeiras voltou a marcar, através de Endrick, depois de um remate inicial de Luan e da assistência, de cabeça, de Breno Lopes.