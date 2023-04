Abel Ferreira e um desabafo: "Nem o Pep Guardiola quer vir para o Brasil"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

São já quatro os treinadores despedidos no Brasil neste arranque de temporada, entre eles Vítor Pereira e António Oliveira

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu na Libertadores na última madrugada, contra o Cerro Porteño, e no final da partida o técnico criticou os despedimentos de colegas no Brasil e o excesso de jogos.

"É o campeonato que temos, a programação que temos. Não há outra forma, o que quer que eu diga? É recuperação, depois falam que a equipa não está tão fresca. Querem jogos intensos, qualidade de jogo e que as equipas façam seis, sete golos. A única coisa que peço à minha diretoria, pois os diretores participam das reuniões, é que possamos ter três dias de descanso. Vamos continuar a subir montanhas, mas vocês não querem saber quando alguém é despedido", começou por dizer.

"Vocês [jornalistas] metem pressão nas diretorias, então quem dispensa primeiro são vocês, influenciam as diretorias. Não há milagres. Vocês esperam que o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, que ganhem todos, mas só um pode ganhar. As pessoas não entendem isso, até o Guardiola foge daqui, nem o Guardiola quer vir para o Brasil. Venha para cá competir, só um pode ganhar e as pessoas não entenderam isso", sentenciou.

Sobre os quatro despedimentos de treinadores neste início de época, ironizou: "Estava a conversar com meus assistentes brasileiros que tinham ido dois portugueses [Vítor Pereira e António Oliveira] e agora dois brasileiros [Lázaro e Rogério Ceni], está dois a dois."