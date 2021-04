Abel: "No futebol, ainda mais no Brasil, temos de encontrar culpados e o culpado sou eu"

Abel Ferreira reagiu à derrota do Palmeiras na Supertaça sul-americana.

Depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão da final da Supertaça sul-americana, o Palmeiras perdeu pelo mesmo resultado na receção ao Defensa y Justicia e acabaria mesmo por perder o troféu no desempate por grandes penalidades, num "dejá vu" do que aconteceu na Supertaça do Brasil, diante do Flamengo.

Abel Ferreira falhou, deste modo, a conquista de mais um título em cima da linha de "meta" e, após o apito final, assumiu a responsabilidade, apesar de lamentar a alteração do palco do jogo para Brasília - aquando da definição do local da partida, a realização de jogos ainda era proibida em São Paulo, devido à pandemia.

"Infelizmente o jogo teve de ser realizado aqui [em Brasília], preferia que tivesse sido na nossa casa, no Allianz. Por circunstâncias que nos são alheias, não pudemos jogar em nossa casa, infelizmente. Sobre o jogo, do outro lado há uma equipa de qualidade, intensa, argentina, mas podemos estar aqui a dar as desculpas que quisermos. O que fica é o resultado, é o que conta. Estivemos a pouco menos de um minuto de levantar a taça [o segundo golo do Defensa foi marcado aos 90+3'] e não fomos capazes de consegui-lo. Tivemos uma expulsão [Matías Viña], são fatores que determinam o desenrolar do jogo. Tivemos um penálti e ficámos em vantagem, mas o futebol é isto. E no futebol, ainda mais no Brasil, temos de encontrar culpados e o culpado sou eu", afirmou o treinador português em conferência de imprensa, referindo que "será um desafio" recuperar os jogadores após duas derrotas em finais nas grandes penalidades:

"Vai ser um desafio. Foram dois jogos que perdemos nos penáltis, com tudo para ganhar durante o tempo regulamentar. Temos que aguentar a dor, não há outra forma, temos que sofrer, que é o que sinto agora. Para perder é preciso chegar aqui. Esta equipa ganhou o Paulistão, não comigo, perdeu um Brasileirão porque era impossível com o calendário que tínhamos, ganhámos a Libertadores porque fomos à final, perdemos o Mundial de clubes, perdemos a Supertaça [do Brasil] porque fomos à final e perdemos a Recopa [Sul-americana] porque fomos à final. Vai ser um ano duro, mas é aguentar, suportar e seguir em frente", rematou Abel.