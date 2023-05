Abel não quis que jornalista gravasse discussão com o árbitro: ora veja

Técnico do Palmeiras falava com o juiz, no túnel, depois do encontro com o Atlético Mineiro (1-1)

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi apanhado a tentar impedir um jornalista de gravar uma conversa entre vários intervenientes do jogo e o árbitro, no final do encontro com o Atlético Mineiro.

Abel e, principalmente, Anderson Barros, diretor do Palmeiras, discutiam com um dos árbitros na zona mista do estádio Raimundo Sampaio. Um jornalista do Globo Esporte filmou, mas o técnico português não gostou, atirando: "O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade".

"Há coisas que a imprensa não tem de saber. Mas antes que vire uma tempestade, são coisas que acontecem. Sabe o que é invadir privacidade? Eu senti que invadiram a minha privacidade. Foi isso que senti", atirou, em conferência de imprensa, admitindo o excesso pela atitude.