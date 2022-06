Abel não perde há 16 jogos, mas não levanta ondas: "A minha esposa critica-me..."

Treinador do Palmeiras diz que não é de "festejar muito" e que até é criticado pela esposa por não desfrutar mais os triunfos.

Na noite de quinta-feira, o Palmeiras recebeu e goleou o Botafogo, por 4-0, somando o 16.º jogo sem perder em todas as competições. O Verdão lidera o campeonato, à 10.ª jornada, e atravessa um grande momento de forma. Ainda assim, Abel Ferreira, treinador dos paulistas, não entra em euforias.

"Não sou de festejar muito. A minha esposa critica-me, diz que eu sofro muito com as derrotas - e sofro - e não desfruto das vitórias. A conversa com a técnica da seleção feminina foi essa. Ela deu-me o conselho de desfrutar, mas não consigo [risos]. Não sei porquê, mas para mim é virar a chave e pensar no próximo jogo. Não gosto de perder, sofro muito com as derrotas, mas acima de tudo a alegria que sinto é ver os outros felizes. Quando quem me rodeia está feliz, cumpri a minha missão como profissional de futebol", comentou após o triunfo sobre o Fogão.

O técnico português reforçou que o campeonato brasileiro é muito competitivo e que esta onde de vitórias não vai continuar para sempre.

"Não ganhámos nada, faltam 28 jogos. Só vocês [brasileiros] é que têm dúvida daquilo que eu digo da competitividade do futebol brasileiro. Vejam a nossa classificação e a de outros campeonatos a diferença que há entre o primeiro e o segundo. Só no Brasileirão é possível o último ganhar em casa do primeiro. Há muitos candidatos ao título no Brasil e só um que vai ganhar. Podem ter 12 Guardiolas, 12 Mourinhos e só um é que vai ser campeão. Não vamos vencer sempre, temos de manter o equilíbrio, porque ainda não ganhámos nada. Faltam 28 jogos, é muito tempo", avisou.