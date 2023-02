Abel: "Não há uma santa conferência de imprensa em que não falem desse jogador"

Treinador do Palmeiras não entende a insistência nas questões sobre Endrick.

O Palmeiras venceu o Inter de Limeira por 2-0 para o Campeonato Paulista e lidera o Grupo D com 17 pontos, após sete jogos. Endrick, avançado de 16 anos já assegurado pelo Real Madrid, continua em branco na temporada, um assunto que incomodou Abel Ferreira.

"As pessoas dizem que não gosto da imprensa, mas vou dar-te a oportunidade de fazer outra pergunta. Se quiseres fazer outra... Não queres? Pronto. O agente dele liga-vos para falarem sobre ele individualmente em todas as conferências? Tem algum contrato com o agente dele? Estou a dizer, não faça perguntas individuais. Não há uma santa conferência de imprensa em que não falem desse grande jogador. Façam-me outras perguntas. Todos temos que ser criativos. É a mesma pergunta em todas as conferências. Deixem o rapaz estar em paz", atirou o treinador português.

Endrick será jogador do Real Madrid a partir do verão de 2024, quando completar 18 anos.

Questionado sobre a derrota (3-2) do Flamengo nas meias-finais do Mundial de Clubes, frente ao Al Hilal, Abel disse: "O Flamengo ficou sem um jogador cedo, isso condiciona toda a história do jogo. Não me vou alongar sobre isso, já tenho tantos problemas aqui."