Abel não esconde receio: "Assusto-me quando ligo a televisão e vejo as notícias"

Treinador português, que até já esteve infetado, admite temer um surto de covid-19 no plantel do Palmeiras.

O Palmeiras iniciou na quarta-feira a caminhada no Paulistão com um empate (2-2) frente ao Corinthians, equipa que, antes do encontro com o Verdão, viu-se fustigada por um surto de covid-19, em que oito jogadores e 11 elementos do staff testaram positivo.

Ainda assim, o "Timão" foi a jogo com opções alternativas e, após o apito final, Abel Ferreira, técnico do recém-coroado campeão sul-americano, não escondeu: "Temo um surto no Palmeiras".

"Temo, temo. Eu tive uma conversa com o nosso diretor. Preferia jogar contra o Corinthians na máxima força, os clássicos são bons para isso. Mas mais do que falar do que se passou no Corinthians, quero falar no geral", afirmou o português em conferência de imprensa, prosseguindo:

"Quando cheguei aqui [ao Brasil], fiquei espantado. Na Europa tivemos dois 'lockdowns', em que era só ficar em casa. Quando cheguei aqui vi que, de facto, as regras tinham de ser mais rígidas. Assusta a quantidade de mortos. Eu sou apaixonado pelo futebol, mas futebol sem vida não é nada. O que posso dizer é que sejamos responsáveis. Assusta quando ligo a televisão e vejo as notícias, os hospitais lotados. Temos que esquecer o clubismo, a rivalidade, e lutar por uma causa. A covid é um rival que não tem dó, que mata", rematou Abel.