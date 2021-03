Abel na senda de Jesus: este domingo pode haver nova conquista

Treinador luso pode, este domingo, ganhar o segundo título no Brasil e encurtar o trilho para igualar os feitos do compatriota no Fla.

Vindo de uma vitória por 1-0 na primeira mão, disputada em Porto Alegre, o Palmeiras está bem encaminhado para carimbar, hoje, a sua quarta conquista da Taça do Brasil. Um empate caseiro frente ao Grémio bastará para Abel Ferreira festejar o seu segundo título no Brasil e encurtar a distância para o feito de Jorge Jesus, que conquistou cinco troféus na sua passagem pelo Flamengo: Libertadores, Brasileirão, Carioca e Supertaças do Brasil e Sul-americana. Caso saia vencedor do duelo deste domingo, o técnico natural de Penafiel poderá adicionar ao currículo mais três troféus nos próximos dois meses: a 7 e 14 de abril joga a Supertaça Sul-americana frente ao Defensa y Justicia e entre esses dois jogos terá lugar a Supertaça do Brasil, frente ao Flamengo. Em maio termina o Paulistão.

Além do treinador do Benfica, Abel também tem na mira a primeira tripleta do Palmeiras desde 1993. Vencedor do Paulistão e da Libertadores 2020, a equipa do português "só" precisa de confirmar a vantagem sobre o Grémio para igualar o feito de uma equipa comandada por Vanderlei Luxemburgo - com jogadores da craveira de Edmundo, Rivaldo ou Roberto Carlos - que conquistou os campeonatos paulista e brasileiro, além do prestigiado troféu Rio- São Paulo, considerado tão importante como um troféu nacional.

"Vim para cá para ganhar títulos. Sou melhor treinador devido ao plantel e à estrutura"

Na antevisão do jogo de hoje, às 21h00 portuguesas, Abel deu conta da ambição de "engordar" um currículo que começou a ser escrito com a Libertadores. "Na minha apresentação disse que não vinha para aqui passar férias. Vim para um grande clube para ganhar títulos. Hoje sou melhor treinador à conta deste plantel e da estrutura", afirmou o comandante do Palmeiras, dando a receita para travar o Grémio: "Não controlo o que faz o adversário. Não sei se vêm mais ou menos agressivos. O que eu sei é o que o Palmeiras tem de fazer. Temos de pressionar o Grémio, procurar o golo e sermos competitivos quando não tivermos a bola. Quando a tivermos temos que ter calma para encontrar os caminhos certos para a baliza do adversário."

Já Renato Gaúcho, que não marcou presença na conferência de Imprensa conjunta organizada pela CBF, mostrou-se confiante em dar a volta à eliminatória. "Respeitamos o Palmeiras, mas sabemos que temos condições de reverter o resultado. É um jogo difícil para nós e para eles, porque um golo leva o jogo para o desempate de penáltis. Tudo pode acontecer", vincou o treinador do Grémio.