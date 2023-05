Abel junta-se a outro português numa lista de treinadores apontados ao PSG

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Boa relação com Luís Campos é destacada em França.

Abel Ferreira tem somado sucessos ao serviço do Palmeiras e é agora apontado como uma das possibilidades para orientar o PSG na próxima temporada. A informação é do jornal francês L'Équipe, que menciona a boa relação entre o treinador português e Luís Campos, conselheiro para o futebol, recordado que ambos trabalharam juntos no Penafiel.

Thiago Motta, atualmente no Bolonha, e Marcelo Gallardo, ex-River Plate, são outros nomes presentes na lista divulgada pela publicação francesa, mas o nome mais sonante é o de José Mourinho, atualmente ao serviço da Roma.

Abel Ferreira está no Palmeiras desde o fim de 2020 e já conquistou oito títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2022 e 2023), um Brasileiro (2022), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça Sul-Americana (2022) e uma Supertaça do Brasil (2023).