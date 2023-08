Abel isola-se, à condição, na segunda posição do Brasileirão

O Verdão beneficiou do empate concedido pelo Botafogo (0-0) em casa do São Paulo, reduzindo para 11 pontos a diferença para a equipa de Bruno Lage

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi no sábado vencer a casa do Cuiabá (treinado por António Oliveira) por 2-0, isolando-se à condição na segunda posição do Campeonato Brasileiro.

O Verdão beneficiou do empate concedido pelo Botafogo (0-0) em casa do São Paulo, reduzindo para 11 pontos a diferença para a equipa de Bruno Lage, ainda assim confortável na liderança.

O Fluminense venceu em casa o América Mineiro, por 3-1, e é atualmente terceiro colocado da competição.