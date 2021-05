Abel falou de despedimento mas explica contexto da frase: "Só pode ser de má fé..."

Treinador português Abel Ferreira acusou jornalistas brasileiros de serem "sensacionalistas" e disse estar "extremamente aborrecido".

Instantes antes da estreia no campeonato brasileiro, o treinador português Abel Ferreira afirmou que "estava à espera de ser demitido" do Palmeiras, ao responder sobre a cultura de troca de técnicos frequente no futebol brasileiro. A declaração, porém, repercutiu muito no Brasil a soar como se Abel estivesse mesmo à espera da demissão. Após perder para o Flamengo este domingo no Maracanã, ele disse que a imprensa brasileira tirou a frase do contexto e acusou jornalistas de "sensacionalistas".

"O que eu sinto sinceramente é que eu acho que o português de Portugal é diferente do português do Brasil. Eu acabei minha conferência de imprensa contra o São Paulo a dar os parabéns ao São Paulo, à equipa técnica do São Paulo, aos jogadores do São Paulo, mas ninguém passou isso [Abel foi criticado por não reconhecer a superioridade do rival na ocasião]. Cortaram. Acho que o meu português é diferente, tenho que começar a falar mais devagar porque entendem mal. Volto a falar nesta pergunta: o contexto da pergunta que foi feita foi se estava chateado com as críticas do futebol brasileiro e eu contextualizei e disse que estou grato ao futebol brasileiro, porque foi aqui que ganhei os meus primeiros títulos", iniciou a explicação.

No sábado, o treinador Alberto Valentim foi demitido pelo Cuiabá na primeira jornada do Brasileirão após empatar em casa com o Juventude. Abel explicou que quando falou que "estava à espera da demissão", referiu-se à cultura do futebol brasileiro.

"Tenho pena que aqui, ou alguma Imprensa, porque não posso meter tudo no mesmo saco, há alguns que são sérios e verdadeiros, que passam a mensagem correta, tudo aquilo que eu digo, e eu disse que sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que os outros escrevem. Portanto, eu sei que para nós termos cliques na minha página, no meu blog, no meu programa de televisão, tenho que ser sensacionalista, tenho que ser dramático, mas vem tudo no contexto dessa pergunta: se tinha algo que eu estava chateado com as críticas ou tinha algo contra o futebol brasileiro e eu disse que não", afirmou em conferência de imprensa após perder para o Flamengo.

Abel concluiu por afirmar que a imprensa brasileira é sensacionalista. "Agora, a imprensa é muito sensacionalista, é preciso contextualizar onde é que foi dito. Mais que essa pergunta, eu fiquei extremamente aborrecido porque não passaram meus últimos 30 segundos da conferência de imprensa após ter perdido o Paulista contra o São Paulo. Só pode ser de má fé, ou não sei, não sou eu que controlo. O que posso dizer é que procuro falar aos meus jogadores que tudo que vem de fora nos torna mais fortes, elogios ou críticas", concluiu.

Confira abaixo o vídeo da conferência de imprensa do treinador português: