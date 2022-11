Abel insiste: "Seleção do Brasil? O aqui e o agora é o Palmeiras"

Treinador português foi questionado sobre a possibilidade de orientar a seleção brasileira depois do Mundial.

Abel Ferreira acumula êxitos no Palmeiras e já é o treinador no mesmo clube há mais tempo no Brasil. Na entrega dos prémios "Bola de Prata", o técnico português voltou a ser questionado sobre a possibilidade de receber um convite para orientar a seleção brasileira depois do Mundial, e repetiu a resposta que vem dando há tempo, de lealdade ao Palmeiras e de falar apenas de factos.

"Eu entendo essa pergunta. O futebol ensinou-me a não viver com o 'se'. Se a minha avó, se o meu avô, se o meu tio, se eu tivesse o Cristiano Ronaldo, se a Leila contratasse, se fossemos ao Mundial... Eu não vivo com 'se', eu vivo com o aqui e o agora, vivo com o presente", afirmou Abel.

O treinador português, que conquistou há uma semana o Brasileirão, insistiu: "Vocês da Imprensa já me ouviram dizer isso muitas vezes. O aqui e o agora é o Palmeiras. É só isso que tenho a dizer porque é a realidade, é assim que gosto de viver a minha vida."