Abel foi expulso na Supertaça do Brasil: "Sou responsável pelo que digo, não pelo que escrevem"

Declarações do treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, após a derrota diante do Flamengo nas grandes penalidades (6-5, após o 2-2 ao cabo de 90 minutos) na Supertaça do Brasil. O técnico português foi expulso ao minuto 38 do jogo por protestos e queixou-se da arbitragem brasileira.

Críticas ao árbitro Leandro Vuaden: "Eu chamo-me Abel Ferreira, tenho 42 anos e sou responsável pelo que eu digo, não pelo que escrevem. Fui expulso porque disse isso. Duas grandes equipas em campo, na minha opinião, mereciam um árbitro do mesmo nível'. Perguntei aos meus diretores se no Brasil existe classificação dos árbitros. Na Europa há uma classificação do desempenho dos árbitros ao longo da época. Perguntei se havia aqui".

Críticas à organização: "Tínhamos as duas melhores equipas, uma da Taça do Brasil e outra do Brasileirão. Queria ver as três melhores e sou expulso. E quem me expulsou foi o árbitro-assistente. Porque disse isso. Estas equipas mereciam o melhor árbitro da classificação do ano passado. Se este foi o melhor árbitro, pronto, temos que aceitar e seguir. O futebol brasileiro tem grandes árbitros".

Elogio aos jogadores: "A primeira palavra gostaria de mandar aos meus jogadores, pela personalidade, pela grande partida que fizeram, com caráter. Marcámos um golo primeiro, sofremos a seguir, tivemos uma oportunidade que o Filipe Luís tirou em cima da linha. Para mim, o melhor no jogo foi o guarda-redes do nosso adversário. Jogámos contra uma grande equipa, fizemos as alterações que tínhamos de fazer. Chegámos com mérito na igualdade".

Elogio ao adversário: "E a segunda palavra é para dar parabéns ao Flamengo, que ganhou mais um troféu. Duas grandes equipas. Quando se joga finais, gostamos de ver três grandes equipas em campo, mas hoje só vimos duas".

Olhos nos olhos: "O Flamengo tem uma equipa muita experiente, mas nós tentámos entrar com um pouco de experiência, também por ser um jogo só, sem prolongamento. A família do Palmeiras está triste pelo resultado, mas orgulhosa do que a equipa produziu nos 90 minutos. Foi um jogo de olhos nos olhos"