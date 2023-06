Abel Ferreira voltou a ser expulso no Brasil: "Se forem contar todas as que já tive..."

O técnico português foi expulso pela oitava vez desde que rumou ao Palmeiras.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, perdeu na madrugada desta quinta-feira por 0-1 na visita ao Fortaleza, um resultado que não impediu a sua passagem aos quartos de final da Taça do Brasil, fruto da vitória por 3-0 na primeira mão.

O técnico português acabou expulso aos 77 minutos, na sequência de protestos junto do árbitro, recebendo um cartão vermelho pela oitava vez desde que rumou ao Brasil, em 2020 e, em conferência de imprensa, garantiu que vai aproveitar o castigo para descansar.

"Há o lado positivo do cartão: descansar, comandar o jogo do sofá enquanto bebo a minha água com gás, tranquilo, com um fone no ouvido e a desfrutar da minha equipa com o orgulho que tenho. Se o clube quiser renovar o meu contrato com estas condições, passo a comandar a equipa de casa", brincou.

"Se forem contar todas as expulsões que já tive desde que cheguei ao Brasil... É mais uma. Levei o primeiro amarelo por reclamar de uma falta que o árbitro não deu amarelo, no lance seguinte, numa dividida de ombro com o Rony, já o deu. Depois, reclamei de uma falta sobre o Raphael Veiga, mas penso que foi o quarto árbitro que me expulsou. Não sei o que dizer, o importante é que o Palmeiras continua atrás dos objetivos", completou.

Com a expulsão, Abel Ferreira vai ficar de fora do próximo jogo em casa do Palmeiras, no domingo, diante do Coritiba e relativo à nona jornada do Brasileirão.

