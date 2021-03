Abel Ferreira voltou a Portugal e contou com ajuda preciosa de patrocinador

Treinador português viajou a bordo de um avião privado do principal patrocinador do Palmeiras.

A ausência de Abel Ferreira do banco do Palmeiras no jogo de quinta-feira frente ao São Caetano - vitória do Verdão por 3-0 - causou alguma estranheza, mas o mistério está desvendado: o treinador português teve autorização para voltar ao país natal, onde vai passar uns dias de folga, e até viajou de avião privado.

Tudo porque contou com a preciosa ajuda da Crefisa, principal patrocinador do clube paulista. De acordo com o portal Globoesporte, Leila Pereira, proprietária da empresa, colocou o avião à disposição do técnico.

"Quando soube das dificuldades do Abel em viajar para Portugal, ofereci o nosso avião. Fico muito feliz em poder contribuir para que o nosso técnico esteja com a sua família num momento tão complicado para todos nós. Gostaria mais uma vez de dizer: Abel, muito obrigado por proporcionar uma gigantesca alegria a mim e a milhões de adeptos do Palmeiras. Seremos eternamente gratos", assinalou Leila Pereira.

Abel embarcou rumo a Portugal na noite de quinta-feira. De recordar que o treinador luso já conquistou dois títulos ao leme do Palmeiras: a Taça Libertadores e a Taça do Brasil.