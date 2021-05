Abel Ferreira volta a criticar o futebol brasileiro e remata: "Estou à espera de ser despedido"

Treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, criticou cultura de troca de técnicos no futebol brasileiro.

Antes mesmo da estreia com derrota (1-0) no campeonato brasileiro, este domingo, diante do Flamengo, no Maracanã, o treinador português Abel Ferreira criticou a cultura de troca de técnicos que é comum no futebol do Brasil. No sábado, o treinador Alberto Valentim foi demitido pelo Cuiabá na primeira jornada do Brasileirão após empatar em casa com o Juventude.

"Serei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma muito específica. E mais especifica ainda ao Palmeiras. E mais especifica ainda ao (Maurício) Galiotte, presidente que apostou em um treinador sem títulos. Estou à espera de ser despedido. Estou mesmo à espera", disse Abel Ferreira em estrevista à Sportv.

Após os títulos da Taça do Brasil e da Taça Libertadores, Abel perdeu três decisões por títulos este ano de maneira consecutiva: Supercopa, Recopa Sul-Americana e campeonato paulista. Os adeptos do Palmeiras têm realizado duras cobranças acerca do trabalho do treinador.

"Ainda hoje a minha filha mais nova faz dez anos, faz a primeira comunhão, e eu estou do outro lado do Atlântico pagando um preço para continuar a triunfar. É isso que quero fazer. Portanto, tudo o que vem de fora, as equipas que vêm de fora, para mim e para minha equipa, ajudam-nos e fortalecem-nos. Vocês sabem, ainda bem que estão a ouvir-me a falar o português de Portugal, que é igual ao português do Brasil, estou eternamente grato ao futebol brasileiro", concluiu.