Abel Ferreira: "Uma pena que o VAR estivesse ocupado a comer pipocas..."

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a derrota diante do América Mineiro (2-1), em jogo a contar para a 24.ª jornada do campeonato brasileiro.

Crítica ao VAR: "O VAR chamou o senhor árbitro para os dois penáltis [do América Mineiro], devia chamar por causa da falta sobre o Rony, que estava isolado, frente a frente com o guarda-redes. Eu não sou árbitro, é uma pena que o VAR estivesse ocupado a comer pipocas e não visse o que todos viram. Teve interferência direta".

Mais queixas: "O VAR conseguiu ver os penáltis com esse árbitro, que já é a terceira vez que apita um jogo nosso. Nada contra ele, mas desejo que não apite mais nossos jogos. Contra o São Paulo, não viu um penálti sobre o Luiz Adriano, nem o VAR, e hoje não deu vermelho ao jogador que faz falta sobre o Rony. Isso condiciona o resultado".

Evolução e nova farpa à arbitragem: "Temos que melhorar, sim, mas há fatores que influenciam o resultado final. Há prestígio em jogo, dinheiro em jogo, muita coisa em jogo, então temos que ter uma arbitragem profissional, não amadora. Não faz sentido, neste nível, termos árbitros amadores".

Desempenho [não vence há três jornadas]: "Temos muito espaço para treinar e melhorar, todos nós. E devemos fazer. Jogámos contra uma boa equipa, uma que vem de uma fase boa de resultados, que gosta de ter a bola. O América fez o que nós devíamos fazer com bola, fazer o que o Ademir fez, levar para o um contra um, assumir. Mas não tivemos capacidade de impor nosso jogo com bola, e temos qualidade para isso".

Análise geral: "Fizemos o mais difícil, que era sair na frente. Tivemos três situações para vencer, não conseguimos definir. Depois de sofrer o golo, tivemos que fazer as alterações, arriscámos ao colocar mais jogadores na frente. Tivemos nos pés do Verón e do Wesley oportunidades para fazer golo. E não vamos tirar mérito ao nosso adversário, que trabalhou para fazer o resultado".