Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Técnico português apresentou sintomas gripais

O Palmeiras informou este sábado que Abel Ferreira apresentou sintomas gripais, tendo sido submetido a um teste de deteção à covid-19 que deu resultado positivo.

O técnico português já se encontra em isolamento e será acompanhado pela equipa médica do Verdão, que visita a casa do São Paulo na noite desta segunda-feira, às 00h, em jogo da 13ª jornada do Brasileirão.