Abel Ferreira tenta desfalcar ataque de Pedro Caixinha e tem médio encaminhado

Palmeiras vai avançar por Artur Victor, avançado do Red Bull Bragantino. E está ainda a negociar o médio Richard Rios, do Guarani

Com o mercado de transferências do Brasil perto do seu encerramento, a 3 de abril, o Palmeiras procura reforçar o plantel às ordens de Abel ferreira e Artur Victor, avançado de 25 anos do Red Bull Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, é o próximo alvo.

Os dois clubes conversam sobre o jogador desde o início do ano, mas ainda não se colocou em cima da mesa nenhuma proposta, informam no Brasil.

O Bragantino foi eliminado do Paulista e da Taça do Brasil, pelo que ficará duas semanas sem competir, algo que o Palmeiras encara como uma oportunidade para avançar pelo jogador.

No final da última época, Artur, um avançado que se destaca pela velocidade, recusou uma proposta do Catar, que renderia ao Bragantino 10 milhões de euros.

Formado no Palmeiras, o clube de Abel detém ainda 10% do passe de Artur.

O clube de Abel encetou ainda negociações por Richard Rios, trinco colombiano do Guarani, de 22 anos, que já nem treinou com o clube, à espera de um desfecho positivo nas negociações com os vários interessados. Desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest que o palmeiras procurava um substituto. Richard Rios até começou no futsal, mudou-se para o futebol de onze no Flamengo.

