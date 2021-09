Abel Ferreira: "Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato"

Treinador do Palmeiras explica episódio após garantida, mais uma vez, a passagem à final da Libertadores".

Pela segunda vez consecutiva, Abel Ferreira levou o Palmeiras à final da Libertadores, prova que venceu na última época, depois do empate a um golo em casa do Atlético Mineiro, na segunda mão das meias-finais. Após o apito final, o treinador português gritou em direção a uma das câmaras, tendo depois abordado esse episódio.

"Não foi para nenhum jogador do Atlético ou o treinador. Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato. Foi diretamente ao meu vizinho, porque quem manda na minha casa sou eu. Está calado! Quem trabalha dentro do centro de treinos sou eu e os meus jogadores. Defendo os meus jogadores porque são meus nas vitórias e nas derrotas. Ao meu vizinho, 'shiu'!", respondeu após o encontro.

Depois do empate a zero em casa, os detentores do troféu passaram graças ao golo apontado fora, de Dudu, aos 68 minutos, após o dos locais, da autoria do internacional chileno Eduardo Vargas, que marcou aos 52.

Na final, marcada para 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, o Palmeiras, que venceu o Santos na final de 2020 (disputada já em 2021 devido à pandemia da covid-19), defrontará os compatriotas do Flamengo, campeões em 2019 com Jorge Jesus, ou os equatorianos do Barcelona.