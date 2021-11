Abel Ferreira tem proposta milionária da Arábia Saudita e pode deixar o Palmeiras

Treinador português está na mira do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Após dizer que precisava de cuidar da saúde física e mental, Abel Ferreira pode deixar o Brasil rumo a outro desafio. Bicampeão da Libertadores, o treinador português recebeu uma proposta milionária para comandar o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

De acordo com o Globosporte, a equipa saudita já sinalizou com a possibilidade oferecer um contrato de dois anos e meio a Abel por 20 milhões de euros. Abel tem contrato com o Palmeiras até ao final de 2022.

Equipas dos Estados Unidos também se mostraram interessadas no treinador, apontou a mesma publicação.

Após conquistar a Libertadores pela segunda vez consecutiva, o técnico do Palmeiras deixou seu futuro em aberto. "Sou grato, mas tenho que refletir. Não consigo estar no máximo com 'jogo, treino, jogo'. É desumano o que fazem aqui no Brasil", afirmou após o título.