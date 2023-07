"Abel Ferreira tem pedido reforços, mas temos encontrado dificuldades"

Redação com Lusa

No final da eliminação frente ao São Paulo, na Taça do Brasil, Abel Ferreira não falou aos jornalistas pela terceira vez consecutiva e foi o diretor Anderson Barros que pediu "paciência" face a alguma contestação dos adeptos, num momento em que o campeão brasileiro segue em quinto no campeonato.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil, na quinta-feira, ao voltar a perder com o São Paulo, desta vez em casa, por 2-1.

Em jogo disputado no Allianz Parque, o "verdão" precisava de recuperar de uma desvantagem de 1-0 trazida do primeiro jogo, mas voltou a perder, apesar de ter saído para o intervalo com vantagem de um golo.

Após a partida, o treinador português não falou aos jornalistas pela terceira vez consecutiva, com o diretor Anderson Barros a pedir "paciência" face a alguma contestação dos adeptos, num momento em que o campeão brasileiro ocupa o quinto lugar do Brasileirão, a 12 pontos do líder Botafogo (36), de Bruno Lage.

"Este ano tivemos a saída de um grande número de atletas e só trouxemos dois novos, que foram Richard Ríos e Artur. Hoje procuramos especificamente um número 5, mas temos encontrado dificuldades", revelou, em conferência de imprensa, apontando à falta de profundidade no plantel da equipa.

"O Abel tem pedido [reforços] não desde esta temporada, mas desde a época passada, e não é só um número 5. O Palmeiras tem um planeamento e sabe o que precisa de procurar, mas existem momentos em que temos de ter tranquilidade para não nos precipitarmos", acrescentou o dirigente.

Quanto ao silêncio de Abel Ferreira, Anderson Barros explicou que se deve a uma decisão do clube para proteger a equipa.

"O Palmeiras nunca silenciou, continua a posicionar-se para o adepto e a confederação. Tomámos esta decisão para blindar o plantel, como disse a nossa presidente. O Palmeiras não se cala, quer sempre o melhor futebol e posiciona-se para isso", concluiu.

A derrota em casa com o São Paulo é o quarto jogo consecutivo sem vencer (dois empates e duas derrotas) do Palmeiras, que nos últimos 10 jogos apenas teve quatro vitórias.