Abel Ferreira suspenso por ter tirado telemóvel a jornalista

Treinador português agarrou o telemóvel de um jornalista para evitar que filmasse discusão entre diretor do Palmeiras e o árbitro

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, foi punido com um jogo de suspensão, por ter tirado o telemóvel a um jornalista que filmava uma discusão entre um dirigente do clube e o quarto árbitro do jogo contra o Atlético Mineiro (1-1 na 8.ª jornada), na zona mista do estádio.

O técnico foi absolvido do pagamento de multa e pode ainda recorrer da decisão.

Tendo em conta que o jogo de suspensão tem de ser cumprido no campeonato brasileiro, Abel não comandará o Palmeiras contra o Athletico Paranaense, no domingo (13.ª jornada).

Recorde-se que após o incidente, já sabendo que os jornalistas podiam estar naquela zona, destinada a entrevistas pós-jogo, Abel Ferreira pediu desculpas pelo sucedido.