Abel Ferreira sucede a Ronaldo ao ser distinguido com prémio "Talento que marca o Mundo"

Abel Ferreira sucede a Cristiano Ronaldo, com o jogador a merecer em outubro a primeira distinção de um prémio que visa destacar jogadores e treinadores que trabalham no estrangeiro.

O treinador português Abel Ferreira é o segundo distinguido com o prémio "Talento que marca o Mundo", recentemente criado e atribuído pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), informou esta sexta-feira o organismo.

"O treinador português do Palmeiras fez história no Brasil ao vencer a Taça Libertadores, pelo segundo ano consecutivo", assinala a LPFP no sítio oficial na Internet, lembrando a recente conquista na final com o Flamengo, disputada em Montevideu.

O antigo jogador, que pelo Palmeiras já conquistou duas edições da Taça Libertadores e uma Taça do Brasil, sucede a Cristiano Ronaldo, com o jogador a merecer em outubro a primeira distinção de um prémio que visa destacar jogadores e treinadores que trabalham no estrangeiro.

"Este prémio não é só meu, mas de toda a minha equipa técnica. E porque não partilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós?", sublinhou Abel Ferreira, citado pela LPFP.