Abel Ferreira sobre Veron: "Se eu tivesse feito o que muitos esperavam..."

Treinador português falou sobre Gabriel Veron, alvo do FC Porto, que na madrugada desta terça-feira deu o triunfo ao Palmeiras sobre o Cuiabá, 1-0, depois de na semana passada ter sido multado devido a uma noitada.

Gabriel Veron, alvo do FC Porto, deu na madrugada desta terça-feira o triunfo ao Palmeiras sobre o Cuiabá, 1-0, depois de na semana passada ter sido multado devido a uma noitada.

Abel Ferreira, treinador português do "Verdão", falou sobre o jogador no final da partida, explicando que não o crucificou e, por isso, o extremo brasileiro marcou o referido golo.

"Se eu tivesse feito o que muitos esperavam, crucificá-lo, hoje não tinha feito o golo. Não estou a dizer que estou certo, mas é a minha opinião, é a minha forma de lidar. Foi a educação dos meus pais que me permitiu ser assim", salientou.

"Eu tenho de ter cuidado ao falar do Gabriel Veron. Quando falei da última vez, dois ou três jornalistas mal-intencionados levaram para outro lado. Quando falo, falo no contexto do futebol. E acho que a liberdade de Imprensa é fundamental para a democracia, mas tem limites. Falta de respeito e ofensa são os limites. Falei do Veron e dos jogadores brasileiros, não generalizei. Não me metam em jogos políticos e problemas da sociedade. Vim ser treinador de futebol dentro das minhas capacidades. Que me critiquem como treinador", disse ainda.

Leia também FC Porto Sérgio Conceição não está demissionário Ao contrário do que avança a CMTV, o treinador do FC Porto não pediu para sair

De recordar que o jovem de 19 anos foi apanhado a beber fora de horas a poucos dias do jogo com o São Paulo, a contar para a Taça do Brasil, e foi multado pelo clube. Ainda assim, acabaria por ser utilizado por Abel Ferreira, mas não se livrou de um "puxão de orelhas" público do treinador, que se mostrou disponível para ajudar o jovem.

"Espero que o Veron não desperdice o talento que tem. Não sou eu que corro, que chuto, que passo. Eu sou o homem das coordenadas. Quem tem de fazer o caminho são eles, e digo por experiência própria. Temos de educar", referiu o português, repetindo aquilo que "já disse várias vezes" para falar de casos semelhantes. "O Brasil carece muito da formação do homem. Começa no colégio e na formação em casa. Temos de educar o homem, e estou aqui para ajudar, com o diretor desportivo, a psicóloga, a estrutura do clube. Um miúdo de 19 anos precisa de escolher muito bem os amigos que o rodeiam", aconselhou.

Apesar de Gabriel Veron ter sido multado em 40 por cento do salário, Abel Ferreira prometeu continuar a ajudá-lo no seu crescimento como jogador e como homem. "Não sou treinador de pendurar nenhum jogador, nem de insultar. Não foi a educação que os meus pais me deram. Gosto de perdoar, desde que sinta vontade do outro lado. Não posso ajudar quem não quer ser ajudado e acredito que ele quer, porque tem um potencial extraordinário", destacou.