Abel Ferreira sobre Pelé: "Quando o futebol inteiro cabe numa pessoa só"

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, morreu esta quinta-feira. Tinha 82 anos

Os treinadores de futebol portugueses a trabalhar no Brasil lamentaram a morte de Pelé, aos 82 anos, com mensagens em que destacam o seu papel naquele desporto, considerando "uma lenda" e o "rei".

Abel Ferreira, campeão ao serviço do Palmeiras, considerou o brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, como um "filho do Brasil", que será "eterno".

"Quando o futebol inteiro cabe numa pessoa só! Filho do Brasil... O Rei! Eterno e na sua simplicidade, irrepetível! Obrigado por tanto!", escreveu o treinador nas redes sociais.

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo alinhado pelo clube brasileiro Santos e pelos norte-americanos

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).