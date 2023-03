Abel Ferreira sobre ex-Sporting: "Quando chegou, pensou que o ritmo era o que estava habituado..."

Treinador português elogiou a exibição de Tabata na partida frente ao São Bernardo e recordou a chegada do jogador brasileiro ao "Verdão".

O Palmeiras, de Abel Ferreira, apurou-se no sábado para as meias-finais do campeonato paulista, depois de vencer na receção ao São Bernardo, por 1-0, este sábado. Rony, aos 42 minutos, marcou o único golo do encontro, no qual Tabata se evidenciou. Após a partida, o treinador português foi questionado sobre o antigo jogador de Portimonense e Sporting.

"É um jogador que conhecemos bem, lembro-me de o ver treinar no Portimonense com o falecido António Oliveira. Eu conhecia-o muito bem, no Sporting jogou muito bem. Quando chegou aqui pensou que o ritmo era o que ele estava habituado, mas nós treinamos com muita intensidade. A concorrência é muito forte e ele foi-se adaptando", começou por dizer Abel.

"Chegou a meio da temporada, entrou em jogos da [Taça] Libertadores. É um jogador que tem mentalidade de campeão, chegou de um clube que ganhou títulos. Tem que ser resiliente. Ele está disponível para jogar como titular. Claro que não é um jogador tão agudo, tivemos uma conversa com ele e fez um excelente jogo hoje", continuou antes de concluir:

"Conseguiu o respeito, foi aplaudido. Os nossos adeptos, como eu, mais chatos, que nunca estão contentes com nada, acho que hoje também o aplaudiram. A minha intenção era fazê-lo furar a linha de cinco, estávamos preparados para isso. Ele fez uma excelente partida."