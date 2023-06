Abel Ferreira: "Só peço que quem manda faça como nós, aprenda com os erros"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, depois da derrota por 1-0 no terreno do Bahia, de Renato Paiva, na 11.ª jornada do Brasileirão.

Falta de eficácia e o lance em que fica a dúvida se a bola entrou ou não na baliza do Bahia (seria golo de Artur): "Parece-me que hoje o detalhe fundamental foi a falta de eficácia na hora de fazer golos. Na minha opinião, criámos chances suficientes para fazer pelo menos um golo e antes do nosso adversário. Não conseguimos fazer nenhum, ou se conseguimos, a imagem não mostra. Gostava que as imagens não fossem confusas, que pudesse chegar aqui e ter a certeza absoluta se a bola entrou ou não, e não tenho. Só peço que quem manda faça como nós, aprenda com os erros para poder melhorar. E assim valorizar o futebol."

Primeira derrota no Brasileirão: "Alguma vez íamos perder e foi hoje. Estou triste porque produzimos o suficiente para ter outro resultado. Não merecíamos perder."

Weverton, Piquerez, Raphael Veiga e Rony falharam o jogo por estarem nas seleções: "O treinador gosta de ter todos disponíveis para poder escolher, o que não foi o caso hoje. Acho justo que os jogadores sejam chamados, acho justíssimo. Mas não parece justo que quem paga o salário não possa ter tempo suficiente para utilizá-los."