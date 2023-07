Abel Ferreira: "Sinto-me como o Guardiola ou o Ancelotti"

Treinador português deu entrevista à Marca

Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, deu uma entrevista à Marca, na qual explica que rumou ao Palmeiras para lutar finalmente por títulos e que o sucesso que está a ter o faz sentir-se como Pep Guardiola no Manchester City ou Carlo Ancelotti no Real Madrid.

"É uma sensação muito boa estar num lugar onde se é querido, onde se tem a oportunidade de trabalhar com jogadores com caráter, com ambição, que compreendem o espírito do clube e que compreendem o espírito do seu treinador. Gosto de estar aqui. Queria treinar clubes que estivessem a lutar por títulos. Não fui campeão em nenhum campeonato. Só em Sub-19 [no Sporting], mas é diferente de ser campeão na primeira divisão. Quando era jogador, ganhei poucos títulos. Foi na Grécia que cresci muito como treinador. Depois vim para o Palmeiras. A sua história está ao nível das melhores do mundo. Vim para cá com a minha família. Foi uma experiência nova para nós. Sinto-me em casa na família Palmeiras. O futebol brasileiro tem algumas coisas para melhorar, mas tenho certeza de que com o tempo isso vai mudar. Estou num clube onde eles querem que eu esteja, num clube que está a lutar por títulos. É uma pergunta que também se faz a Guardiola e Ancelotti: porque é que se fica, depois de se ter ganho tudo? Procuram outro desafio, e eles dizem 'aqui sinto-me amado, aqui tenho tudo o que procuro, aqui tenho as condições para continuar a ter sucesso'. É assim que me sinto no Palmeiras. Reconhecem-me pelo que faço e isso é muito bom para esta profissão", afirmou Abel.

O técnico luso revelou a ambição de ganhar de novo a Taça Libertadores: "Gosto de sonhar com os olhos abertos, jogo a jogo. Das três últimas que disputamos, conseguimos vencer duas. Chegamos à semifinal no ano passado. Não conseguimos o terceiro consecutivo, mas gosto de sonhar de olhos abertos."

