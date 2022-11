Abel Ferreira: "Ser selecionador do Brasil? É só puxar a cassete atrás..."

Tite vai deixar a seleção brasileira após o Mundial'2022 e Abel Ferreira é um dos possíveis sucessores, segundo a imprensa daquele país.

Depois do empate 1-1 com o Cuiabá, de António Oliveira, na noite de domingo, Abel Ferreira, treinador do já campeão Palmeiras, voltou a ser questionado sobre a possibilidade de vir a ser o selecionador do Brasil, sucedendo a Tite após o Mundial'2022. O português disse que já falou do assunto várias vezes e que mantém a opinião.

"A única possibilidade que existe é aquela que eu tenho, sou treinador do Palmeiras com muito orgulho. Sobre esse assunto, eu já falei. O nosso português é igual. É só puxar a cassete atrás, as vezes que me fizeram essa pergunta... Estou muito feliz onde eu estou, sou muito de coração e de emoção, de estar e, portanto, estou muito bem onde eu estou. Tudo no tempo de Deus e acredito muito nisso. Depois, é viver o aqui e agora. Não gosto muito de andar a pensar no que vai acontecer no futuro, isso cria muita ansiedade, não se sabe se acontece, se se vai ganhar o jogo, se vai ser campeão ou não. Aqui e agora, é assim que vivo. A dar o melhor de mim, com os recursos que tenho. Umas vezes dá para ganhar, outras para empatar, outras para perder. E quando der para perder, vamos continuar o nosso caminho e o nosso desafio agora é fazer o mesmo, mas melhor", referiu Abel Ferreira.