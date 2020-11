Abel Ferreira: "Sei que às vezes os brasileiros gostam de dormir até mais tarde"

Declarações do treinador do Palmeiras após a vitória contra o Fluminense. Abel explica os treinos realizadas nas manhãs antes dos jogos.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, derrotou em casa do Fluminense por 2-0 e surge no quinto lugar do campeonato brasileiro. O treinador português entou bem no clube e após o triunfo abordou vários temas, entre eles as treinos nas manhãs em dia de jogo.

"Eu tenho um diálogo direto. Fiz essa pergunta. Sei que às vezes os brasileiros gostam de dormir até mais tarde. Temos pouco tempo para treinar e recuperar. Podemos treinar de manhã, hoje o jogo era às 21h30, um dia inteiro. Estamos aqui para ajudar e evoluir. Isso faz parte do meu treino. Quando aceitam isso temos mais tempo para treinar a equipa. Treinamos detalhes que nos serviram no jogo. Só temos um dia para recuperar e um para treinar. Dá muito mais jeito quando há uma mente aberta dos jogadores para isso. É diferente quando se faz obrigado e quando se faz com vontade de fazer", afirmou Abel.

"Não vamos ganhar sempre. Vamos fazer tudo para ganhar. Para nós, Palmeiras, todas as competições são importantes. Não sei se vamos ganhar alguma ou todas. O que sei é que os jogadores estão comprometidos com nosso trabalho. Digo aos jogadores que têm de continuar com mesma disciplina, com o talento deles e de forma consistente. Sei que alguns gostam de ler redes sociais, os comentários. Os mesmos que elogiam agora vão criticar depois. Temos de manter o foco no nosso trabalho, a única coisa que controlamos. Costumo dizer que tenho uma regra de 24 horas. Perdendo ou ganhando, temos 24 horas para celebrar ou chorar. Tem de seguir fortes e firmes no trabalho. Não prometo títulos. Prometemos entrega máxima com organização, com jogo coletivo forte. Juntos somos mais fortes, acredito no jogo coletivo", disse ainda.