Abel Ferreira: "Se virem o calendário do futebol brasileiro..."

Declarações do treinador do Palmeiras após o triunfo frente ao Emelec, na Libertadores.

O Palmeiras venceu os equatorianos do Emelec por 3-1, fora de casa, e alcançou a terceira vitória em igual número de jogos realizados na Libertadores, onde defende o título. Abel Ferreira, treinador do clube brasileiro, realça que a equipa podia ter resolvido o jogo mais cedo.

"O futebol é mágico. Num minuto podemos matar o jogo e nesse mesmo minuto o nosso adversário acredita que ainda pode empatar. O futebol é assim, muitas vezes não é justo. Futebol é eficácia. Tivemos muitas oportunidades para deixar o Emelec fora da partida, mas quando tens uma, duas, três [oportunidades] e não matas o jogo fica a sensação: 'O que vai acontecer agora?' Neste momento, o Emelec cresceu e teve oportunidades para empatar o jogo. Aí a sorte também conta. Depois das substituições a nossa equipa melhorou. Nos 90 minutos, a equipa que mais criou oportunidades de golo fomos nós", resumiu.

Jogadores como Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu nem para o Equador viajaram, com Abel a ser questionado sobre a rotação efetuada. "Se virem o calendário do futebol brasileiro entendem o motivo", disse.

O Palmeiras ganhou vantagem aos 19 minutos, com o avançado Rony a marcar de cabeça, tornando-se o maior marcador de sempre do clube brasileiro na Libertadores, com 13 golos. Quatro minutos depois, o Palmeiras já ganhava por 2-0, com o argentino Gabriel Veron a rematar após correr com a bola cerca de 50 metros. Joao Rojas reduziu a desvantagem para o Emelec aos 62 minutos, mas Breno confirmou a vitória dos brasileiros, atuais detentores da Taça dos Libertadores, aos 92 minutos.

O Palmeiras lidera o grupo A da Libertadores com nove pontos, graças a três vitórias em três jornadas. Os venezuelanos do Deportivo Táchira somam quatro, o Emelec está em terceiro com dois e os bolivianos do Independiente Petrolero apenas um.