Abel Ferreira: "Se não ganhar dois jogos, querem mandar-me embora"

Treinador português atingiu os 100 jogos ao serviço do Palmeiras e deixou claro que está ciente de que no Brasil os treinadores não duram muito tempo no mesmo clube.

No dia em que comemorou 100 jogos à frente do Palmeiras, Abel Ferreira foi desafiado a fazer uma avaliação ao trabalho que está a realizar, mas não quis entrar por esse caminho, dizendo que o foco tem de ser o presente, porque no Brasil a duração da vida dos treinadores é curta.

"Não é altura de fazer avaliações. A experiência diz-me que se não ganhar dois jogos, querem mandar-me embora, no Brasil é assim. Por isso, o meu foco é um jogo de cada vez. Tenho contrato, tenho um orgulho muito grande neste grupo de trabalho e tenho que estar concentrado e focado no meu trabalho. Eu gosto de viver o aqui e o agora, o presente. Já sabemos que se não ganharmos o próximo jogo, somos uma porcaria e não prestamos", referiu na conferência de imprensa que se seguiu à vitória por 2-0 sobre o Ferroviária, na sétima jornada do Campeonato Paulista.

Desde que chegou ao Verdão, o treinador português conquistou duas Taças Libertadores e uma Taça do Brasil.