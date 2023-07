Abel Ferreira responde por dois processos e arrisca castigo pesado

Treinador do Palmeiras vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na segunda-feira. Arrisca uma suspensão que pode ir até 22 jogos.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, vai ser julgado na segunda-feira por dois processos. Um referente à expulsão na Taça do Brasil, diante do Fortaleza, e outro pela confusão com o avançado do São Paulo Calleri, no dérbi a contar para o Brasileirão. E a suspensão pode ser pesada...

No primeiro caso, contra o Fortaleza, arrisca entre um a seis jogos de suspensão, estando acusado de "desrespeito à equipa de arbitragem"; No segundo, poderá ser suspenso entre dois a dez jogos por "participação em rixa" e entre um a seis partidas por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".