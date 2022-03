Abel Ferreira renova contrato com o Palmeiras, avança Imprensa brasileira

Técnico, que admitira, no dia 22, ter "uma proposta oficial para renovar", comprometeu-se até 2024, escreve o "UOL"

Ligado ao Palmeiras, com indubitável sucesso, desde 2020, Abel Ferreira vai prosseguir vinculado ao gigante emblema do Brasil nos próximos dois anos.

Segundo o "UOL", o treinador aceitou a proposta de renovação do contrato (terminaria no final de 2022), comprometendo-se até 2024, tendo o acordo entre as partes ficado confirmado, tal como desejava a direção do Verdão, neste sábado.

Abel Ferreira admitira, em entrevista dada a 22 de março, ter "uma proposta oficial do Palmeiras para renovar" o contrato e que conversou, na semana passada, de forma "sincera e frontal" com a presidente Leila Pereira.

Um dos treinadores mais bem pagos na América do Sul, Abel Ferreira venceu, em menos de três anos no Palmeiras, duas Taças dos Libertadores (seguidas), uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.