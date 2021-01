A resposta de Abel quando questionado sobre as comparações com Jesus

Próximo de chegar à final da Taça Libertadores com o Palmeiras, técnico internacional português Abel Ferreira afirmou que não gosta de comparações e rechaçou paralelos com Jorge Jesus, campeão do torneio sul-americano em 2019 pelo Flamengo.

Abel Ferreira respondeu este sábado, logo após a vitória do Palmeiras sobre o Sport, a uma pergunta de O JOGO sobre a repercussão positiva que o trabalho dele vem tendo em Portugal e sobre as inevitáveis comparações com Jorge Jesus, que fez sucesso recente no Flamengo. O atual treinador do Palmeiras reagiu à pergunta, evitando qualquer comparação entre os profissionais.

"Enquanto jogador, e agora enquanto treinador, a minha forma de pensar sempre foi muito clara: acredito sempre que o melhor de mim está para chegar, acredito que tenho de ser a minha melhor versão todos os dias, acredito que tenho que ajudar os meus jogadores, tenho que servir da melhor maneira o clube juntamente com a minha equipa técnica, dando o melhor de mim", afirmou inicialmente Abel, antes de ser mais incisivo sobre os paralelos com o compatriota.

"Não gosto de fazer comparações porque não trabalho com o trabalho dos outros. Dependo do meu trabalho, dos meus jogadores, dependo da estrutura que tenho e já disse várias vezes e volto a repetir: oferece-nos todas as condições para que, em todos os jogos, nós possamos dar o melhor e ganhar", pontuou.

Abel Ferreira chegou a São Paulo a 2 de novembro. Desde então, esteve à frente da equipa em 19 jogos. Conquistou 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas. Aproveitamento muito semelhante ao de Jorge Jesus, que nos mesmos 19 jogos iniciais conquistou no Flamengo 12 vitórias, cinco empates e duas derrotas.

A favor de Abel Ferreira está a invencibilidade no "mata-mata". Diferente de Jorge Jesus, eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil face ao Athletico Paranaense nas primeiras semanas de trabalho, Abel acumula qualificações.

Na Taça do Brasil, eliminou o América-MG esta semana e está na final do torneio contra o Grémio. Antes, já havia eliminado o Bragantino e o Ceará. Na Taça Libertadores, segue a todo vapor o maior sonho do Palmeiras na temporada: eliminou o Delfín, do Equador, nos oitavos de final, e Libertad, do Paraguai, na fase seguinte. E, por fim, venceu o River Plate na primeira mão da meia-final (3-0) e agora está muito perto da decisão. O treinador ainda mantém a esperança do título do campeonato brasileiro. As duas competições foram vencidas por Jorge Jesus em 2019.

"Clubes como o Palmeiras alimentam-se de vitórias e com os adeptos exigentes que têm quer sempre ganhar. E é a minha preocupação: olhar para mim, corrigir os meus erros, com as minhas virtudes, os meus defeitos, dar o melhor de mim para servir o clube e ajudar os nossos jogadores", finalizou o técnico, mais uma vez, voltando para si o foco do trabalho.